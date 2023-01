Prestazione da MVP per rompere un lungo digiuno. Nicola Sansone, autore della prima delle due reti siglate dal Bologna a Udine, ha ritrovato il gol che in Serie A gli mancava dal 27 aprile scorso, quando, da tifoso del Milan, decise il recupero contro l'Inter, decisivo per la volata Scudetto nella quale fu il Milan a trionfare.