Tredici presenze e un gol per spingere il Bologna a puntare ancora su Lyanco, che ha convinto tutti nella seconda parte di stagione in rossoblù. Come riporta il Corriere dello Sport, però, il Torino, proprietario del cartellino, non ne vuole sapere di iniziare una trattativa e nei giorni scorsi il presidente Cairo l'ha confermato anche a Walter Sabatini. A sorridere è Walter Mazzarri, che punta molto sul difensore brasiliano classe '97 e lo considera un potenziale titolare per la prossima stagione.