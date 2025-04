Bologna, il Napoli voleva Ferguson. La conferma dell'agente: "Senza l'infortunio poteva finire in azzurro"

Getty Images

Bologna-Napoli è anche la partita di Lewis Ferguson. Il centrocampista rossoblù, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, è sulla lista dei partenopei in caso di partenza di Zambo Anguissa. Un interesse che ha origine dall'anno scorso, come confermato dall'agente Bill McMurdo: "L'anno prossimo potrebbe continuare a giocare in Serie A, ma non con il Bologna".

NAPOLI, DUBBI SU ANGUISSA: TRA GILMOUR E...FERGUSON

UN ANNO FA - Il Napoli, come affermato a TeleCapri, era molto interessato prima dell'infortunio al crociato della scorsa stagione: "Avevano avanzato una manifestazione d'interesse molto concreta. Senza l'infortunio questa vicenda sarebbe potuta andare in quella direzione".

CONTE E NAPOLI- "Apprezzerebbe qualsiasi indicazione daConparla spesso di Napoli. Prima di fimare con gli azzurri entrambi hanno chiesto a Lewis come fosse la Serie A. Gli ha detto di firmare subito: qua si sta bene"."In quale calcio si trova meglio? Avevae ne ha unoSta bene in entrambi i contesti tattici".