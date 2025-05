Bologna, il responsabie medico: "Ndoye può essere a disposizione per la finale di Coppa Italia con il Milan"

GETTY

Il Bologna sta vivendo un'altra grande stagione. Dopo la scorsa, culminata con la qualificazione in Champions League, i rossobù inseguono il quarto posto (sono a -1 dalla Juventus, che affronteranno domenica alle 20:45) e sono in finale di Coppa Italia. Questo al netto dei diversi infortuni che hanno caratterizzato la stagione, non ultimo quello di Dan Ndoye.

PRONTO PER LA FINALE - Lo svizzero, prima della partita con l'Udinese del 27 aprile, ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa due settimane, ma a far chiarezza sul suo impiego nella finale del 14 maggio con il Milan ci ha pensato Gianni Nanni, responsabile medico-sanitario del club, intervistato da Sky Sport: "E' un problema di lieve entità. Pensiamo di recuperarlo a breve: per la finale di Coppa Italia direi che può essere a disposizione di Italiano".

FERGUSON E CAMBIAGHI - "Abbiamo avuto un po' di infortuni, in linea però con la media delle altre squadre. Ferguson e Cambiaghi hanno avuto problemi seri al ginocchio, ma hanno ripreso al meglio e stanno dando il loro contributo per questa stagione".

TECNOLOGIA - "Ci aiuta per i recupero. Ora sappiamo quando e come recuperare al meglio gli infortunati. Il nostro obiettivo è mettere il calciatore nella miglior condizione possibile in poco tempo e in sicurezza per il suo futuro".