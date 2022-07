Arthur Theate, nuovo giocatore del Rennes, ha salutato il Bologna attraverso i suoi profili social: "Grazie di tutto Bologna! Dal primo giorno mi sono sentito come a casa. È stato un vero onore giocare di fronte a voi tifosi, stare con miei compagni e lavorare con lo staff e tutte le persone della società!! Sono arrivato come un uomo, vado via come un Leone".