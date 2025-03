Bologna, il sindaco rincara la dose: "Il Milan ci ha chiesto i danni per il rinvio. I potenti del calcio sono troppo viziati"

Il sindaco di Bologna,, dopo il post pubblicato nella giornata di ieri su Instagram (), è tornato a parlare della gara di campionatoche fu rinviata per l'alluvione che colpì la città il 26 ottobre 2024 e che è stata recuperata nella serata di giovedì con la vittoria dei rossoblu di Vincenzo Italiano per 2-1. Il primo cittadino del capoluogo emiliano, intervistato da Alanews, ha"Sicuramente sono rimasto molto colpito dal fatto che non si sia compreso, da parte di una società così blasonata come il Milan, il grande momento di difficoltà che la nostra città ha vissuto con l’alluvione, visto che ci hanno chiesto anche i danni per il rinvio".

- "Io come sindaco ho agito in coscienza e anche per quelle che sono le mie prerogative. Trovo che denunciare un sindaco con una richiesta danni perché ha fatto il suo dovere sia qualcosa che faccia pensare a quanto i grandi e i potenti del calcio italiano siano troppo viziati in questo Paese"."Il fatto che io sia stato l’unico sindaco dopo quello di Firenze per l’alluvione di Firenze a fermare un campionato di calcio in Serie A a fronte di una tragedia, perché il sistema del calcio è sempre stato considerato avulso da tutto il resto fa pensare, fa pensare che la legge non sia uguale per tutti in questo Paese”.