Come riporta Tuttomercato.web, il Siviglia è pronto a versare al Bologna la clausola rescissoria di 12 milioni di euro per l’acquisto di Erick Pulgar. In tutta risposta, la società felsinea ha presentato un’offerta di rinnovo di contratto al cileno classe 1994. Una decisione verrà presa alla fine delle Coppa America, competizione nella quale il giocatore è attualmente impegnato.