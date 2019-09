Emilio De Leo, tattico del Bologna oggi al fianco di Tanjga, il vice di Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta contro la Roma: "Va detto che nella prima frazione abbiamo difettato un po'. Ci sono i meriti di un avversario che ha espresso un buon gioco. Noi siamo stati bravi ad accorciare e a prendere coraggio nella seconda metà di gara. Credo che abbiamo sprecato il match point con Soriano e loro sono stati bravi a vincerla. Kolarov troppo solo? Quello che è mancato è la pressione degli attaccanti sui loro difensori centrali. L'avevamo preparata così, questo avrebbe consentito a Tomiyasu di accorciare in maniera più aggressiva su Kolarov. Si sono create troppe situazioni di palle libere che non hanno consentito a Tomiyasu di farlo. Ho già sentito Mihajlovic, era rammaricato. Se vogliamo fare il salto di qualità non dobbiamo mai accontentarci. L'azione finale è la testimonianza che abbiamo fatto un errore, il mister non era del tutto soddisfatto e l'abbiamo trasmesso anche alla squadra".