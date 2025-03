SALLUZZO

Bologna, in arrivo dall'Hajduk Spalato il giovane croato Ivor Pjevic

2 ore fa



Il Bologna investe in prospettiva sul calciomercato dei giovani talenti. Come riferito da Fabrizio Romano, il club rossoblù ha trovato l'accordo per ingaggiare Ivor Pjevic. Si tratta di un calciatore croato classe 2009.