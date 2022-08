Altro difensore per il Bologna, che prende dal club tedesco dell'Hoffenheim il nazionale austriaco Stefan Posch (classe 1997) in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni.



In uscita il giovane difensore classe 2002 Matteo Angeli passa in prestito al Renate in Serie C.

Capitolo Shomurodov: sull'attaccante della Roma ci sono anche Monza e Torino.