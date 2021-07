Prova e riprova, il Bologna ha tagliato il traguardo per il difensore belga Theate dell’Ostenda. Una manovra di avvicinamento che è andata avanti per mesi, dalla sessione di mercato dello scorso inverno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’ultima offerta di qualche giorno fa è stata quella giusta ed il giocatore arriverà a Bologna dopo che i belgi hanno rifiutato una proposta dalla Bundesliga. Decisiva anche la volontà di Arthur che voleva la serie A.