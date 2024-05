Bologna in Champions se… tutte le combinazioni

Il Bologna di quest’anno è una di quelle squadre che “vedrai che tanto scende” e poi sta sempre lì. Tra le migliori. A giocarsi la Champions League.: considerando le stagioni con 3 punti a vittoria, un risultato così a a due giornate dalla fine non si vedeva dal 1963/64 (70 punti).- Ora il Bologna può accarezzare con mano i. Oggi gli occhi del Bologna saranno fissati sul posticipo del Gewiss Stadium: se la Roma non dovesse battere l’Atalanta i rossoblù sarebbero matematicamente in Champions.

- I rossoblù, considerando che si qualificano le prime cinque grazie al posizionamento nel ranking Uefa stagionale, ai giallorossi servirebbero 9 punti in tre partite (arrivando a 69) per superare il Bologna. In caso di arrivo a pari punti, la squadra di Motta ha gli scontri diretti a favore sia con la Roma (2-0 in casa e 3-1 all’Olimpico) che con l’Atalanta (due vittorie per 2-1 e 1-0).