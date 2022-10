Scoppia la contestazione in casa Bologna, frenato sul pareggio in casa con la Sampdoria sabato sera. Prima dell'allenamento di oggi pomeriggio è in programma un vertice tra la dirigenza (l'ad Fenucci, il dt Sartori e il ds Di Vaio) e il tecnico Thiago Motta, fischiato dai tifosi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’idea che l’obiettivo si sia spostato è chiaro: salvezza, altro che 52 punti. Quanto a un ritiro anticipato, si vedrà.



La gara di Napoli, la Coppa Italia di giovedì 20 e la gara contro il Lecce dovranno produrre svolta e sicurezza. Sicurezza rappresentata da Arnautovic, che sabato sera è stato sostituito (mah...) e protagonista di un episodio curioso: assolto dai tifosi con cori e applausi, è andato sotto la Curva a porgere la maglia che poi gli è stata restituita.