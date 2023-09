Il Bologna avvia la trattativa per rinnovare il contratto di Thiago Motta in scadenza al termine di questa stagione. Ieri c'è stato un primo colloquio tra le parti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dopo la trasferta del 28 settembre a Monza ci sarà un incontro fra il presidente Joey Saputo e l'allenatore, che in quest'ultimo mercato estivo ha detto no agli arrivi di Terzic e Bernardeschi.