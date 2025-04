Getty Images

Bologna, infortunio al ginocchio per Calabria: c'è preoccupazione

Paolo D'Angelo

20 minuti fa



Brutte notizie per il Bologna, che perde Davide Calabria per un problema fisico. Nel corso della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli, valevole per l'andata delle semifinali della competizione, il terzino ex Milan ha subito un infortunio al ginocchio sinistro e dopo aver provato a testare le sue condizioni sul campo per qualche minuto, ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il posto a Holm.



Come riportato nel corso della diretta di Mediaset, le prime impressioni non sono affatto positive, con il giocatore che avrebbe espresso grande preoccupazione per via di un possibile movimento innaturale del ginocchio. Il numero 14 rossoblù, dopo l'uscita dal campo, si è subito diretto negli spogliatoi.