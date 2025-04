Getty Images

Bologna, infortunio per Casale: le condizioni

46 minuti fa



Vincenzo Italiani perde Nicolò Casale per infortunio. Il centrale rossoblù, entrato nella ripresa della sfida contro l'Atalanta al posto di Lucumi, ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un problema fisico alla spalla.



Il difensore ex Verona, infatti, è stato protagonista in negativo di un duro scontro con Ederson, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. Da capire l'entità dell'infortunio del classe 1998.