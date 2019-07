Bologna in ansia per l'infortunio di Dijks. Al 25’, la caviglia sinistra del terzino si è girata in un contrasto con un avversario e il 2-0 arriva proprio quando l’olandese è fuori dal campo per le cure del caso. Al 27’ l’ex Ajax è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Krejci. Come svela il Corriere di Bologna, Dijks deve arrendersi a una distorsione alla caviglia che verrà valutata nelle prossime ore. Il giocatore ha lasciato lo stadio aiutandosi con le stampelle.