Gary Medel si è allenato in parte con i compagni alla ripresa dei lavori a tre giorni dalla partita di Cagliari. I titolari di ieri sera hanno svolto scarico in palestra, seduta in campo per gli altri, con alcuni ragazzi della Primavera. Differenziato per Andri Baldursson, Paolo Faragò e Takehiro Tomiyasu. Aaron Hickey ha seguito un programma personalizzato in seguito a una sublussazione della spalla sinistra, con tempi di recupero di circa 2-3 settimane.