​Bologna-Inter, a quota 3.50 la 7ª vittoria di fila di Thiago Motta

Ricca di big match la 28ª giornata di Serie A. Si parte con l'anticipo del venerdì Napoli-Torino, con i campani a caccia della terza vittoria di fila per tornare a fare la voce grossa in zona Champions e dopo il 2-1 contro la Juventus sono proposti vincenti a quota 1.78 sulla lavagna scommesse contro i granata. Di Lorenzo e compagni hanno una grande occasione considerando anche gli impegni delle avversarie. Sabato il Bologna, favorito per il quarto posto, rischia di fermare a 6 la serie di successi consecutivi visto che sfida l'Inter, anche se in casa: al Dall'Ara il segno 1 è a 3.50, mentre per il pareggio e il segno 2 le quote calano rispettivamente a 3.20 e a 2.20. Domenica 10 marzo alle 18:00 Juventus-Atalanta mette a confronto due squadre in cerca di riscatto. I bianconeri hanno ottenuto solo 4 punti nelle ultime 5 giornate di campionato e si sono fatti scappare l’Inter in vetta alla classifica, i bergamaschi hanno perso le ultime 2 e sono scivolati al sesto posto. Le quote della vigilia danno gli uomini di Allegri favoriti in casa a 2.10, contro il pareggio a 3.30 e il successo della squadra di Gasperini a 3.40. L'altro big match Fiorentina-Roma è un test decisivo per entrambe le squadre con i viola che partono davanti a 2.52, il pareggio a 3.30 e il segno 2 a 2.77. Milan e Lazio cercano vittorie casalinghe, rispettivamente a 1.44 contro l'Empoli e a 1.91 contro l'Udinese. Non potevano mancare sfide fondamentali per la zona salvezza, che potrebbe essere rivoluzionata: il Sassuolo è favorito con il Frosinone a 2.24, il Cagliari è proposto a 1.85 contro la Salernitana, il Lecce potrebbe fare 3 passi in avanti battendo il Verona, per un segno 1 a 2.22.