Bologna-Inter, Di Vaio: "Orsolini dalla panchina? Tattica di Italiano"

Ilospita l'allo Stadio Renato Dall'Ara nella 33esima giornata di Serie A e cerca punti per alimentare il sogno di entrare per il secondo anno consecutivo in Champions League., direttore sportivo dei rossoblù è intervenuto a DAZN prima della partita con l'Inter: le sue dichiarazioni.- "Strategia dell'allenatore. Lo ha visto in settimana e probabilmente proverà a cambiare ritmo nel secondo tempo come abbiamo fatto nelle ultime partite in casa. Gli allenatori ci pensano e ci ripensano, cercano di capire e immaginare come si possa immaginare la partita. Loro hanno giocato 90 minuti stressanti mercoledì, si cerca di mettere in campo i migliori per tutta la partita.

- "Al principio quando abbiamo iniziato il percorso con Sartori c'era la volontà di portare gente giovane, di prospettiva e con fame a Bologna, in un club che li avrebbe aiutati a crescere. Nel frattempo abbiamo cambiato allenatore, con Thiago Motta abbiamo creato una certa mentalità e Italiano ci ha dato una spinta ulteriore per continuare il percorso. La gente ci è venuta dietro, si è innamorato di questa squadra, del suo valore, di quello che mettono i ragazzi che sono molto uniti. In questo momento c'è un'alchimia particolare".