La domenica di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Inter, che sarà diretta dadi Schio. Insieme a lui i guardalinee Colarossi e Capaldo, il quarto uomo è Perenzoni. Al Var Marini, affiancato dall'Avar Muto.- L'arbitro annulla il gol di Barrow per fuorigioco di Dominguez dopo aver rivisto l'azione al Var. Nella stessa azione, su tiro di Ferguson c'era stato un tocco di mano di Darmian in area nerazzurra non punito perché considerato congruo dopo il tocco del piede.