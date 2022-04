Bologna-Inter è uno dei tre recuperi previsti per oggi e validi per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Al "Dall'Ara" sarà il signor Doveri a dirigere una sfida che per i nerazzurri di Simone Inzaghi può valere il sorpasso in testa alla classifica nei confronti del Milan. I suoi assistenti saranno Imperiale e Cecconi, mentre come VAR è stato designato Fabbri.



Analizzeremo come sempre gli episodi arbitrali più importanti nella nostra moviola LIVE.





28' CHECK SUL GOL DEL BOLOGNA: prima del cross di Barrow per il colpo di testa vincente di Arnautovic, i rossoblù recuperano il pallone con un intervento di Soriano su Perisic davanti alla panchina nerazzurra. Doveri non interviene e anche il VAR Fabbri conferma la decisione dopo un silent check. Inzaghi viene ammonito per proteste.