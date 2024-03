Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Motta sorprende con Odgaard, Inzaghi sceglie Thuram-Sanchez

Nel big match della 28esima giornata di Serie A, al Dall'Ara si affrontano Bologna e Inter: quarta contro prima. Di seguito le scelte degli allenatori che - tra turnover e decisioni tattiche - hanno sorpreso. Motta fa fuori Calafiori, Fabbian e Orsolini ma soprattutto si affida a Odgaard. L'ex Inter ha già segnato due reti ma tutte da subentrato e affiancherà Zirkzee davanti. Rotazioni per Inzaghi. Riposano Pavard e Dimarco, insieme a Lautaro Martinez. In attacco la coppia Thuram-Sanchez, in mediana torna Calhanoglu.



Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristensen; Aebischer, Freuler, Ferguson; Odgaard, Zirkzee, Saelemakers. Allenatore: Thiago Motta.



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.