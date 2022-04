: non copre il primo palo in occasione del gol nerazzurro ma poi si fa trovare pronto in altre circostanze.: prestazione solida e attenta, rimane lucido per tutto l’arco del match.: torna titolare e lo fa con la carica di sempre, non molla infatti un centimetro contro Martinez e compagni.: qualche lacuna nel primo tempo, si riprende nel secondo supportando al meglio la squadra.: Perisic non è facile da contenere, lui fa come può con sofferenza e carattere.: qualche palla persa di troppo ma la personalità non manca, sa quando e come farsi valere.(dal 22’: segue le direttive senza deludere).: può coprire meglio su Perisic in occasione del gol, un po’ impreciso in alcune situazioni ma sempre presente.: prova lineare senza troppo da segnalare, si limita al compitino e poco altro.(dal 22’ st: qualità e sostanza).: corre avanti e indietro sulla fascia, la sua è una presenza costante in entrambe le fasi.: fumoso, si vede solo a tratti ma fornisce l’assist ad Arnautovic per il pareggio.(32’ st: si nota sicuramente più del compagno, ancora una volta entra e segna).: dopo l’assenza per squalifica torna al gol e mette in campo una prestazione esemplare. Bene così.(dal 43’ st).: il Bologna inizialmente non entusiasma ma poi si accende e guadagna la vittoria contro una big.: Prima da titolare in campionato, torna in campo dopo l’apparizione del 19 gennaio e trova un black out che rischia di tagliare le gambe all’Inter in questa corsa scudetto: Stessa giocata che ha tradito qualche giorno fa Buffon, ostenta tranquillità nella giocata, liscia il pallone e manda in porta Sansone.Al minuto 26’ il Milan Skriniar che non ti aspetti, si mette in proprio, porta palla e di mancino prova il diagonale. Palla fuori non di molto. Al 20’ della ripresa il suo intervento su Arnautovic a due metri dalla linea di porta è nel manuale del difensore perfetto.Lascia con troppa leggerezza Dimarco in pasto ad Arnautovic. Tiene botta ma sembra affaticato.Di mancino obbliga Skorupski alla parata impegnativa. Disintegrato da Arnautovic sul duello aereo che porta al gol dei padroni di casa. Rientra dagli spogliatoi con tanta voglia di rivalsa e nei primi 7’ calcia tre volte verso la porta avversaria, una volta sopra la traversa, centrale per Skorupski le altre due.Dal 25’ s.t.Quando entra in campo l’Inter prova l’assedio e dalla sua parte non soffre mai. Perde un pallone ingenuo e deve poi spendere il fallo. Prova a rendersi pericoloso in area avversaria e ci riesce, ma la difesa bolognese spazza sulla linea di porta).All’andata aveva dominato sulla sua corsia e deciso il match con le accelerazioni. Ritrova Hickey, ma questa volta è piantato sulle gambe.(Dal 35’ s.t.Gioca una gara isterica e priva di costrutto. Litiga con Arnautovic, si fa ammonire e quando Inzaghi lo richiama in panchina si esibisce in una scenata che chiude il cerchio.(Dal 18’ s.t.Gira e rigira ma è sempre lì. Fumoso).Regia poco illuminata. Non riesce a prendere in mano il pallino del gioco.Prima da mezzala, poi da mediano davanti alla difesa. Prova a giocarla di prima ma riesci a farsi trovare poche volte dove il suo destro potrebbe fare male. In generale si accende poco.(Dal 35’ s.t.Se ne va sulla fascia opposta a ricevere una rimessa laterale e dal nulla costruisce l’azione del gol. Prima il tunnel a Barrow e poi il mancino fortissimo che buca i guantoni di Skorupski. Al minuto 33’ semina il panico con un doppio passo, questa volta a sinistra, il cross per Dumfries è buono ma il colpo di testa dell’olandese non è altrettanto preciso. Cala anche lui nella ripresa, ma non è un alieno. Suo il retropassaggio un po’ superficiale per Radu, anche se la responsabilità non può essere sua.Raccoglie prontamente la respinta di Skorupski ma non piega abbastanza il corpo e di destro, da dentro l’area, spara alto. Nel secondo tempo sparisce lentamente dal campo.Molle, basta una spintarella per spostarlo e intimorirlo. L’unica cosa buona della sua partita è un colpo di testa che chiama Skorupski alla grande parata. Inzaghi lo richiama in panchina. Irritante.(Dal 18’ s.t.: Il suo ingresso non cambia l’inerzia della partita e lì davanti l’Inter continua a faticare anche con lui in campo).A poche ore dalla partita si ritrova senza il portiere titolare e con Bastoni affaticato. Ma scende in campo con buon approccio e trova anche il vantaggio. Ecco, il vero problema è che la sua squadra non riesce a gestirlo.