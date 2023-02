Bologna-Inter (domenica 26 febbraio con inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Ancora senza l'unico indisponibile Correa, Inzaghi torna a Bologna, dove l'anno scorso una papera del portiere Radu ha praticamente regalato lo scudetto al Milan. Dall'altra parte l'ex nerazzurro Thiago Motta deve fare a meno degli infortunati Arnautovic, Bonifazi e Zirkzee.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Motta.



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.