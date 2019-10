Da domani partirà la prevendita dei biglietti per la partita tra Bologna e Inter di sabato 2 novembre. Fino a quando l’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive non si sarà espresso sulla gara, i residenti nella regione Lombardia potranno acquistare solo in Curva Ospiti e se in possesso della Fidelity Card dell’Inter, al costo di 25€.