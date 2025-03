Bologna-Inter si può giocare a Pasqua: non è una novità, i 2 precedenti

Lapotrebbe essere costretta a programmare, coincidente con la. La complessa gestione del calendario, appesantito dagli impegni europei e nazionali delle squadre coinvolte, rende necessaria una soluzione che consenta a entrambe le formazioni di prepararsi al meglio per i rispettivi appuntamenti.. A pochi giorni di distanza,, i nerazzurri affronteranno. Per agevolare la programmazione, laha intenzione di posizionare l’altra semifinale di Coppa Italia, quella traed, perIn questo scenario, la sfida di campionato tra Bologna e Inter si inserirebbe esattamente nel mezzo, rendendo necessaria una collocazione temporale che eviti di sovraccaricare ulteriormente le due squadre. L’ipotesi più probabile, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, è quella di far, evento che in passato ha avuto pochissimi precedenti.Nella storia recente della Serie A, infatti, si registrano solo due eccezioni con match giocati in questa festività:. Se la decisione della Lega dovesse confermare questa ipotesi,