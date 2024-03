Bologna-Inter, Zirkzee si ferma: a rischio la prima convocazione con l'Olanda

Una prestazione volenterosa e caratterizzata da un paio di opportunità sotto porta non sfruttate a dovere - l’ultima della quali al 77°, con una conclusione troppo centrale e neutralizzata dal riflesso di Sommer - prima di una sostituzione che Thiago Motta non ha effettuato esclusivamente per motivazioni tecniche. Al 79° della gara contro l’Inter, valida per la ventottesima giornata di Serie A, il Bologna ha dovuto fare a meno di Joshua Zirkzee, rimpiazzato dall’argentino classe 2004 Santiago Castro, al suo esordio assoluto nel campionato italiano.



PROBLEMA FISICO - Secondo quanto ricostruito da DAZN, Zirkzee è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco non tanto per una prestazione non all’altezza di quelle precedenti, quanto per una fitta avvertita al muscolo flessore della gamba sinistra che ha fatto scattare l’allarme in casa rossoblù. Lo staff medico ha immediatamente apposto una borsa del ghiaccio all’altezza della coscia del giocatore olandese, che prima di uscire ha scambiato anche qualche parola col connazionale Dumfries e, una volta seduto in panchina, si è coperto il volto con la maglietta nel tentativo di nascondere la propria delusione.



NIENTE OLANDA? - Nei giorni scorsi infatti l’attaccante classe 2001 aveva ricevuto la notizia della pre convocazione da parte del ct dell’Olanda Ronald Koeman per i prossimi appuntamenti contro Scozia e Germania del 22 e 26 marzo. Le prossime ore saranno importanti per avere le prime sensazioni in merito alle condizioni fisiche di Zirkzee, che rischia di perdere l’occasione attesa da diverso tempo a questa parte. Oltre a creare un motivo di preoccupazione a Thiago Motta e al suo Bologna, che potrebbe dover rinunciare al suo miglior giocatore nella prossima partita contro l’Empoli di venerdì 15, altra tappa dell’inseguimento ad un piazzamento Champions. Nel corso di questa stagione, Zirkzee ha disputato 26 partite in Serie A, con un bottino di 10 gol e 4 assist.