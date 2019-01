In vista del match contro la Spal, Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del momento del Bologna: “Per noi deve iniziare un nuovo campionato, dobbiamo metterci alle spalle l’andata. Ci siamo presi le nostre responsabilità dopo essere stati al di sotto delle nostre possibilità nelle prime 19 gare. E’ una partita importantissima anche se ci sono ancora 19 partite da giocare. Siamo consci delle nostre possibilità, vedo un bello spirito, ma dire tante parole non mi sembra giusto. Ci vogliono i fatti, speriamo di essere all’altezza della gente che ci seguirà e spero ci sosterrà, perché finora i tifosi sono stati straordinari”.



SCELTE - “Sansone e Soriano giocheranno titolari già da domani. I cambi saranno importantissimi, quindi farò le scelte anche in quel senso”.



PALACIO - “Sta bene, si allena al 100% e non ho bisogno di gestirlo. Nell’andata ha giocato nei tre davanti ma per ripiego, era adattato considerata anche l’età per cui è difficile fargli fare tutta la fascia. Se sta bene gioca, è un giocatore importantissimo e un leader che ci dovrà dare il suo supporto con i gol. L’ho gestito con la Juventus perché mi sembrava un po’ stanco, ma per domani è pronto”. SANTANDER - “Sta bene, si è allenato a parte per dieci giorni ma da martedì si è allenato con la squadra”.



MERCATO - “Non ne voglio parlare, abbiamo altro a cui pensare. Soriano e Sansone sono due giocatori straordinari e che ci aiuteranno, pronti a giocare. Purtroppo il mercato resterà aperto fino al 31 e se un giocatore non viene schierato o non si allena viene dato come fuori rosa o fuori dal progetto, ma qualcuno deve per forza stare fuori. Ora pensiamo a giocare e vincere contro la Spal. Andremo lì in 21, 5 staranno a casa, non so se arriverà qualcun altro dal mercato”.