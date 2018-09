Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa: "Le partite valgono tutte allo stesso modo, sarà un partita impegnativa. Dzemaili? Può giocare sulla trequarti, ma anche da mezzala arriva spesso al tiro. Blerim dietro alle punte è una soluzione che potremmo trovare anche a partita in corso. Il Genoa è una squadra ben organizzata e ben allenata, noi siamo pronti e abbiamo preparato la sfida al meglio. Non sono abituato a firmare per nessun risultato, ma valuto sempre la prestazione. Palacio non lo rischieremo, non è al 100% quindi non verrà convocato. Ci dispiace per Helander che resterà fuori un mese, ma abbiamo giocatori importanti che lo possono sostituire. Mancheranno anche Paz e Donsah. Falcinelli? È recuperato, ha avuto qualche problema come Santander, ma sono entrambi a disposizione. Santander e Destro non partiranno entrambi titolari, a partita in corso vedremo".