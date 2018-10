Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla al Corriere dello Sport: "Probabilmente il Bologna si era assuefatto alla sconfitta. Dopo la sosta rientreranno diverse pedine che ora non sono disponibili e ci divertiremo, avrò l'imbarazzo della scelta per fare la formazione. Se siamo sulla strada giusta il merito è dei giocatori e superate le difficoltà vorrei che i tifosi diventassero orgogliosi della squadra, chissà magari tra qualche anno si potrà lottare per altri traguardi".