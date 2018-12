Alla vigilia del derby emiliano con il Parma, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa: "Con il Milan abbiamo fatto una grande gara, sbagliato poco e potevamo vincerla alla fine. Dobbiamo migliorare la gestione dei passaggi nell'ultimo terzo. Sarebbe importante fare risultato domani".



SU DESTRO - "L’ultimo cambio devi aspettare gli ultimi minuti perché non si sa mai. Volevo metterlo prima perché lo vedo bene e domani può giocare anche mezz’ora. Destro con Santander? Nel 3-5-2 ci vuole anche una punta veloce, magari a gara in corso".



SU POLI - "Ha un'infezione all'alluce del piede sinistro, è out".



SUL PARMA - "Sta facendo bene, sono contento per D’Aversa che è molto preparato. Ha due giocatori che fanno la differenza Gervinho e Inglese. Mi preoccupo soprattutto della mia squadra e di quello che dobbiamo fare noi".



SU DONSAH - "È una settimana che l’ho rivisto bene. Non mettiamogli troppe responsabilità adesso però ora è pronto. Può essere il miglior acquisto di gennaio per il Bologna".



SU DZEMAILI - "È un giocatore importantissimo, ho scelto io di farlo capitano. Deve stare tranquillo. Cercherò di scegliere i tre centrocampisti migliori per iniziare la gara. Ho un gruppo importante, con tanti giocatori che possono fare il capitano".