Pippo Inzaghi analizza la sconfitta del suo Bologna a Sky: "Per 70 minuti non abbiamo subito niente anzi abbiamo rischiato il gol con Helader. Sullo 0-0 siamo ripartiti bene con Dzemaili che di solito da lì fa male, aveva speso tanto e ha sbagliato, poi al primo tiro siamo andati sotto. Poi forse per la voglia di ripartire abbiamo lasciato troppi spazi anche se Santander di testa è andato vicino al gol. Il 3-0 non rispecchia l'andamento della gara, dobbiamo crescere ma abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fuori portata per noi. Sono arrivato da poco, devo dare compattezza e oggi ci siamo riusciti, forse se non avessimo preso gol sarebbe finita 0-0. Siamo anche sfortunati, ultimamente ci va un po' male, troviamo le grandi parate del portiere avversario o sbagliamo l'ultimo tiro, ma dobbiamo continuare a lavorare, sono aperto a vari sistemi di gioco per valorizzare questi giocatori e pian piano ce la faremo".