Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla a Radio Rai dopo lo 0-0 contro la Fiorentina: “Non dobbiamo guardare a quello che fanno gli altri, dobbiamo essere presenti sulla nostra realtà, abbiamo fatto una buona gara e l'occasione più clamorosa l'abbiamo avuta con il palo di Orsolini, dobbiamo ottenere al più presto una vittoria per tirarci fuori dalla zona retrocessione. Segnare poco? Non era questo il nostro problema, il problema era prendere troppi gol, anzi spesso abbiamo fatto due gol a partita e non bastava, oggi abbiamo concesso poco a giocatori come Chiesa, davanti potevamo concludere meglio, anche se sul colpo di testa di Orsolini mi è sembrata una grande parata del portiere. La coperta è sempre un po' corta e dobbiamo trovare la quadratura del cerchio, ma oggi avevamo diversi giocatori con 4-5 gare di Serie A, con i giovani bisogna avere pazienza. Mercato? Ci sono ancora diverse partite, se la società riterrà necessario intervenire, lo farà, adesso valuteremo con calma”.