Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport in vista del match con la Fiorentina: "Il nostro obiettivo è la salvezza, poi siamo ambiziosi. Abbiamo le carte in regola per crescere, qui c'è una grande proprietà, ottimi dirigenti e un tifo straordinario. I miei ragazzi hanno voglia di regalare qualcosa di importate ai sostenitori del Bologna e ce la metteremo tutta. Il campionato di Serie A è molto complicato, tutte le squadre sono forti e noi stiamo migliorando, anche perché abbiamo molti giovani. Domenica ci saranno 25000 tifosi e questo significa che la gente vede qualcosa di positivo in noi. Gli errori del VAR? Siamo stati sfortunati in due episodi ma non ci attacchiamo a questo, dobbiamo crescere sotto altri aspetti. Il VAR è positivo e dà credibilità a tutto il sistema. La squadra sta lavorando, Gonzalez e Pulgar sono appena rientrati e vedremo se ci saranno domenica. Mattiello e Dijks stanno bene e ora ho l'imbarazzo della scelta. L'arrivo di Saputo? Il presidente è una persona straordinaria, ha grande fiducia in me e vogliamo regalargli soddisfazioni".