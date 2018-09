Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: "La vittoria contro la Roma non cambia nulla. Ero fiducioso prima e sono fiducioso adesso. Vedevo cose positive anche prima di questa vittoria. Proseguire su questa squadra. Avremmo voluto qualche giorno in più per godercela. Ora sfidiamo la squadra più forte d’Europa. Andiamo in un grande stadio sperando di fare una buona partita. Nessuno credeva potessimo battere la Roma. Dovremo fare la nostra partita, rimanendo compatti e dando il massimo. Contro la Juventus non ci sarà nulla da perdere e tutto da guadagnare. L’Udinese si prepara facendo bene domani. Mi dispiace essere corti, abbiamo fuori tanti giocatori, siamo contati soprattutto a centrocampo. Dovrò capire se rimanere così o se cambiare modulo. L’allenamento di oggi mi chiarirà le idee. Poli out ma non è grave, Svanberg ha ricevuto un colpo in testa e difficilmente recupererà".