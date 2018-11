Filippo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "È la prima volta in cui abbiamo tutti a disposizione, questa cosa è molto importante. Avrò molte più soluzioni. Nazionali? Sono tornati tutti molto bene ma ho dei dubbi, che mi porterò fino a domani. I ragazzi si stanno allenando tutti bene, dispiace lasciare qualcuno fuori., peccato non averli mai avuti al 100%. L’olandese è in grande crescita, Mattiello può giocare anche dal 1′, anche se ha l’incognita dei novanta minuti, non so se li possa reggere. Valuterò con calma chi schierare. Dzemaili? A me non piace molto parlare a chi rimane fuori, loro devono darmi tutto in campo e in allenamento.Lui e Poli non hanno bisogno del mio conforto se rimangono in panchina, la loro importanza ed esperienza è fondamentale all’interno del gruppo. Delle mie coccole non hanno bisogno, servono più magari a Orsolini, Calabresi e tutti i giovani.. Anche in Nazionale ha giocato per un’ora buona un’ottima partita e poi è calato. Lui al fianco di Santander? Non lo vedo lì, abbiamo Falcinelli e Palacio in quel ruolo. Diego è un ragazzo che ultimamente sta trovando poco spazio, ma sono sicuro che alla fine dell’anno avrà fatto una buona stagione. Ha la mia stima e sono sicuro che la ripagherà., sta dando continuità alle sue prestazione e quando avremo tutta la rosa al completo potremo gestirlo con più parsimonia. Lui, Da Costa, Dzemaili e Santurro sono dei veri e propri leader carismatici nello spogliatoio".