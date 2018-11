Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla a Sky Sport dopo il ko contro l'Atalanta: "Oggi abbiamo fatto la miglior partita della stagione, ma abbiamo sbagliato troppe volte il raddoppio e quando non fai il 2-0 con una squadra come l'Atalanta che lotterà per l'Europa League poi loro ti possono punire in qualsiasi momento. Ripartiamo da qui e dalle cose positive".



SU SANTANDER - "ta facendo molto bene, per me non è una scoperta, avrebbe meritato anche di segnare per la prestazione che ha offerto, peccato per lui...".