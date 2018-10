L'allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport 24: "Mancano tanti giocatori, ma abbiamo la possibilità di vederni altri e di recuperare al meglio qualche infortunato. Avremo un'amichevole per mettere minuti sulle gambe di giocatori importanti come Palacio, Donsah, Poli ed Helander, saranno i nostri nuovi acquisti".



"A Cagliari non mi è piaciuto, a me così come alla squadra, come abbiamo preso il gol, non l'approccio. Vedo tanti processi che non capisco, oggi saremmo salvi ed è questo l'obiettivo, invece sembra che siamo ultimi. Abbiamo fatto giocare anche dei '99, se lo fanno gli altri sembra qualcosa di incredibile... Beh, qui da noi i giovani sono punti cardini. Sembra che siamo in crisi, invece serve equilibrio, altrimenti si va dietro al vento, sembravano dei fenomeni dopo aver battuto Roma e Udinese, ora dopo la sconfitta di Cagliari sembra tutto da buttare. Ci vuole equilibrio, ma io, la società e i tifosi l'abbiamo. Siamo in linea con i programmi, poi si può migliorare, abbiamo anche subito alcuni torti ma questo nessuno lo dice mai".



"Palacio è un giocatore importante che fa la differenza, ma non diamogli troppe responsabilità, ne abbiamo altri bravi come Falcinelli e Destro. Lui sarà un valore aggiunto come lo è stato lo scorso anno. Orsolini deve continuare a fare quello che ha fatto, con me ha sempre giocato, sa di avere la mia stima, vedremo, credo che questa squadra abbia bisogno di certezze e non di un allenatore che cambia modulo continuamente. Orsolini ha trovato spazio, ha fatto il suo primo gol in A. Con me i giocatori bravi giocano, arriverà il momento in cui potrà giocare da titolare".



"Io sono molto sereno, mi meraviglio a volte di quello che vedo e sento e penso che ogni tanto sia meglio mettere in chiaro alcuni concetti. Siamo tranquilli e convinti che si possa fare bene. Il mercato? Non avrebbe senso parlarne adesso, penso di avere una rosa all'altezza per raggiungere l'obiettivo della salvezza, esprimendo anche un bel gioco, così come abbiamo fatto con Roma e Udinese".