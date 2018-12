Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha commentato così la sconfitta contro l'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo avuto tante occasioni da gol, fatto tanti cross e non possiamo permetterci di fare solo un gol. Abbiamo creato tanto, ma ci è mancata la giusta cattiveria. Sono sicuramente contento dell’atteggiamento. Conferma in panchina? Non ho parlato con nessuno, domani lo farò con la società che farà le sue scelte. I ragazzi lottano, ci credo fortemente nella salvezza. Sarei il primo a fare un passo indietro se non fosse così. La situazione è difficile, continueremo a lavorare perché quanto fatto fin qui non basta".