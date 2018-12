Il pareggio di Poli aveva dato l'illusione che potesse esserci partita. E invece, il Bologna, affonda sotto i colpi del 'vecchietto' Quagliarella e della Samp di Giampaolo: un 4-1 che lascia al terzultimo posto la squadra di Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi che ora rischia davvero l'esonero. I numeri, ad oggi, non lasciano scampo: 11 punti in 14 partite, 2 sole vittorie, 5 pareggi e ben 7 sconfitte. 12 i gol fatti (secondo peggior attacco del campionato), 22 gol subiti





I SOSTITUTI - La panchina dell'ex Milan e Venezia traballa più che mai, con tanto di nomi di possibili sostituti che iniziano a gravitare intorno alla galassia Bologna. Come raccolto da calciomercato.com, la società rossoblù sta sondando la disponibilità di Sinisa Mihajlovic, Gianni De Biasi e Cesare Prandelli. Non è da escludere neanche un ritorno di Roberto Donadoni. Il Bologna riflette. Inzaghi rischia.