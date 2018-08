Il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Spal: "Potevamo sbloccarla con Palacio, abbiamo avuto tanti calcio d’angolo per sbloccarla. Dobbiamo migliorare, ma non posso rimproverare niente alla squadra. Abbiamo fatto fatica a sfondare, chiunque fosse andato in vantaggio avrebbe vinto. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo essere fiduciosi. Lavoriamo insieme da due mesi e possiamo solo migliorare".