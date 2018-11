L'allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro il Chievo Verona: "Siamo partiti molto bene, abbiamo avuto l'occasione con Palacio per andare sul 2-0 dopo 10'. Poi abbiamo preso gol. Il rigore è dubbio, da rivedere. Il secondo gol è una rovesciata di Meggiorini che finisce sul piede di Obi. In certe circostanze non siamo fortunati. Probabilmente meritiamo questo, adesso dobbiamo riposarci. La sfida contro la Fiorentina sarà importantissima. Io sono qui per questo, nelle ultime tre partite abbiamo fatto buone gare ma abbiamo raccolto molto di meno. Io cerco di mandare in campo chi sta bene. Oggi chi è entrato ha fatto bene, questo è lo spirito giusto. Siamo partiti come sempre bene, paghiamo ogni minima disattenzione".



SU MILAN-JUVE - "La mia partita? La mia partita era qua, avrei voluto vincere. Andiamo avanti, dopo mi godrò la partita. Chi tiferò? Il Milan mi ha dato tanto, i miei compagni mi hanno aiutato tanto. Speriamo in una grande partita".