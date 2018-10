Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Domani saremo in 24, Donsah non è al meglio ma parte col gruppo. Rimangono fuori Danilo, Mattiello e Dijks, Santander sta bene, sarà della partita. Krejci ha recuperato, per cui possiamo giocare a cinque, anche se abbiamo provato la difesa a quattro: in base a chi schiererò deciderò il sistema di gioco. Il Sassuolo, l'anno in cui ero nella Primavera del Milan, mi aveva cercato, allora avevo il torneo di Viareggio da giocare, quindi alla fine rimasi a Milano anche per volontà della società. Ho sempre ringraziato Squinzi per essersi interessato a me, ma da quando ho concluso a Venezia ho sempre voluto solo il Bologna, ci tengo moltissimo a regalare qualcosa di importante a questa gente".