Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "Soriano e Sansone ci hanno dato buone cose a Ferrara, si sono integrati bene e sono diventati subito leader del gruppo. Dzemaili? È venuto a Ferrara da infortunatoù, da capitano vero. Anche senza giocare sì sta dimostrando un capitano, quando rientrerà potrà darci una mano. Mercato? Quelli che ci sono devono bastare per vincere domani, vedremo cosa poter fare da qui alla fine del mercato, ma è l'ultimo dei miei pensieri. Nessuno è intoccabile, De Maio ha deciso di andare via e gli faccio l'in bocca al lupo. Esonero? So cosa Saputo pensa di me e sono molto sereno, ogni partita è un esame. Sono molto contento della scelta che ho fatto, questo è un ambiente fantastico. Mi piacerebbe rimanere per vedere lo stadio nuovo. Domani Palacio giocherà sicuramente titolare, ma non ho ancora deciso dove. Davanti ho l'imbarazzo della scelta: Santander e Destro stanno bene, c'è anche Falcinelli".