Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: "Loro sono una delle squadre migliori del campionato, hanno una rosa così completa da lasciare in panchina giocatori come Soriano e Zaza. Noi però siamo pronti. In attacco sia Palacio che Falcinelli che Okwonkwo non stanno bene, cercherò di fare una staffetta. Gli unici due assenti saranno Krejci e Mattiello, gli altri saranno tutti convocati. Svanberg ha svolto solo un allenamento col gruppo, ma ci sarà. Recuperare giocatori come Pulgar e Poli è importante, perché sono due giocatori fondamentali per noi".