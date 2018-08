L'allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la prima partita di campionato contro la Spal: "Fa il 3-5-2 con lo stesso allenatore da quattro anni, noi da due mesi, quindi un vantaggio sul piano tattico ce l'ha. Ma la voglia di lottare su ogni pallone e la spinta che ci darà la nostra gente domani dovranno fare la differenza a nostro favore. E la faranno".



Inzaghi ha poi proseguito: "Cosa chiedo ai miei giocatori? Lottare su ogni pallone e sudare dal primo all'ultimo minuto: lo dobbiamo ai nostri tifosi, per l'affetto enorme che ci stanno dimostrando ogni giorno. E domani abbiamo un motivo in più per farlo visto che giochiamo sotto gli occhi del nostro presidente".



Sulla formazione: "Danilo è arruolato al cento per cento, deciderò solo in extremis se farlo giocare dall'inizio al centro della difesa. E anche Santander in questa settimana è cresciuto parecchio: diciamo che là davanti ne giocheranno due e il terzo troverà spazio nel secondo tempo".