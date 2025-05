Bologna, Italiano a un passo dal rinnovo fino al 2027

Avanti nel segno della continuità.. I contatti delle ultime ore hanno ridotto le distanze su richiesta e offerta per l'ingaggio, il traguardo finale è a un passo. Una scelta forte considerando le tante richieste sul tavolo del tecnico di Karlsruhe.I legali di Italiano sono già al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli del nuovo contratto che avrà scadenza nel luglio del 2027, un anno in più rispetto all'attuale accordo. Il Bologna mette al centro del nuovo progetto l'ex Fiorentina e considera la vittoria della coppa Italia uno straordinario punto di partenza e non di arrivo.

Quella del rinnovo di Italiano è una notizia importante per i tifosi del Bologna e di riflesso anche per il Milan che lo aveva messo in cima alla lista dei potenziali successori di. Nella scelta hanno avuto un peso importante due fattori su tutti: la grande intesa con il patron Saputo e il direttore Sartori e l'amore verso una piazza che ha fame di calcio ad alti livelli.