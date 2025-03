Bologna, Italiano: "Abbiamo faticato contro squadre con obiettivi diversi dai nostri e su Orsolini..."

Getty Images

L'allenatore del Bolognaha parlato nella conferenza stampa in vista della partita, valida per la 27esima giornata di Serie A, che vedrà i, dopo la grande vittoria - arrivata sempre al Dall'Ara - contro il Milan nel recupero della nona giornata di campionato.- ". Dobbiamo far valere l'atteggiamento, tirare fuori quelle qualità che davanti al nostro pubblico possono fare la differenza. Siamo diversi quando andiamo lontani dal nostro stadio o quando siamo in casa, ma domani siamo davanti al nostro pubblico. Rispetto a quello che abbiamo fatto vedere contro Empoli, Lecce e Parma dobbiamo avere più intraprendenza e qualità, rischiare 'uno contro uno, che può essere determinante. Non dovremo concedere situazioni di pericolo, senza spegnerci.mettendoci qualcosa in più davanti" ha spiegato l'ex tecnico di Fiorentina e Spezia tra le altre.

- L'allenatore dei felsinei ha poi dato qualche indicazione su un'eventuale utilizzo di, a riposo per 90' nella partita contro il Milan: ". È stato sacrificato giovedì anche per caratteristiche dell'avversario. Ritrovarlo con la sua concretezza penso, quindi credo proprio di si".- Italiano ha proseguito spiegando il rientro di Odgaard, ancora non al meglio, contro il Milan e gli ultimi dubbi per la formazione in vista della gara: "aveva fatto tre allenamenti, c'è stata la necessità di buttarlo dentro. Le gestioni non sono mai tutte uguali, con alcuni aspetti con altre forzi la mano, Odgaard è uno di quelli. Ho visto bene Fabbian, gli abbiamo tolto i 20/25' finali che possono aiutare per domani.

- L'allenatore ha poi concluso parlando delle sue aspettative a inizio stagione: ", giocatori che arrivavano in ritardo e quindi qualche problema l'abbiamo avuto. Ero convinto che se fossimo riusciti a scollinare sarebbe arrivato un periodo bello, il periodo ora sta continuando e non dobbiamo perdere gli obiettivi che abbiamo raggiunto, di essere una squadra con tanti pregi e qualche piccolo difetto.alla quale ci penseremo più avanti. Possiamo ritagliarci belle soddisfazioni, sarebbe un peccato staccare la spina, sono convinto che manterremo il focus".