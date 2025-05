Bologna, Italiano: "Blackout che non doveva accadere, cambi determinanti. Coppa Italia? Possiamo scrivere la storia"

Getty Images

, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di stasera contro il Milan: "Pensavo di dare energia con nuovi, speravo di portare fino alla fine l'andamento della partita che mi era piaciuto, peccato non esserci riusciti. Analizzeremo, perché per mercoledì servirà una conduzione diversa. Chi va in campo nei minuti rimanenti deve fare come ha fatto sempre, oggi non ci siamo riusciti".

"Quelle reazioni deluse secondo me vanno bene, vuol dire che c'è amarezza e che c'è voglia di fare cose diverse. Dobbiamo analizzare cosa non abbiamo fatto oggi per portare a casa punti, visto che li volevamo aggiungere alla nostra classifica. Abbiamo preservato diversi giocatori e anche il cambio di Orsolini e di Castro erano programmati"."L'1-1 viene con una palla in nostro possesso, Cambiaghi non la gestisce bene e su un break del genere ci siamo fatti sorprendere. Abbiamo sbagliato 2-3 letture e quello che non doveva accadere era di uscire dalla partita, abbiamo fatto un quarto d'ora brutto e siamo stati castigati. Siamo venuti qui a giocare con personalità, potevamo gestire bene due o tre situazioni ma poi è venuto fuori il Milan, che ha qualità se gli permetti di metterla in mostra".

COSA DEVE FARE IL BOLOGNA MERCOLEDI'? - "E' chiaro che è una partita di un enorme importanza, si può scrivere la storia. Sarebbe aggiungere la ciliegina al nostro percorso. Sono convinto che l'attenzione e la concentrazione non la sbaglieremo, ma sappiamo di affrontare grandi campioni".